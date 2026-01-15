Una comunità inclusiva verso le persone con demenza | via al tavolo di coordinamento
L'amministrazione comunale di Ostuni ha ufficialmente aderito al progetto
OSTUNI - L'Amministrazione comunale di Ostuni compie un passo decisivo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale aderendo formalmente al progetto "Ostuni città amica delle persone con demenza", collegato al programma nazionale della Federazione Alzheimer Italia - Dementia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Verso una città sempre più inclusiva: presentati i risultati dell’attività del Garante per i diritti delle persone con disabilità
Leggi anche: Fabriano, al via un corso gratuito per volontari e caregiver: "Accompagnare con cura le persone con demenza"
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Una città che accoglie la diversità è una città più coesa e inclusiva. Quando c’è spazio per tutte le identità, cresce la fiducia reciproca e si rafforza il senso di comunità. Partecipazione interculturale, coesione sociale e inclusione socio-economica sono leve fon facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.