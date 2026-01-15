Una comunità inclusiva verso le persone con demenza | via al tavolo di coordinamento

L'amministrazione comunale di Ostuni ha ufficialmente aderito al progetto

L'Amministrazione comunale di Ostuni compie un passo decisivo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale aderendo formalmente al progetto "Ostuni città amica delle persone con demenza", collegato al programma nazionale della Federazione Alzheimer Italia - Dementia.

