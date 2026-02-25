Tonali ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2 gli highlights
Prima il 6-1 dell'andata, poi il 3-2 a St James Park: il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League. Nel match di ritorno, l'italiano Sandro Tonali apre le marcature dopo appena 4 minuti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
VIDEO Tonali, ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2, gli highlightsTonali segna il suo primo gol in Champions, contribuendo alla vittoria del Newcastle contro il Qarabag.
Tonali Juve, l’obiettivo bianconero in gol in Newcastle Qarabag: cosa ha fatto nel match di Champions LeagueTonali, centrocampista del Newcastle, ha segnato il suo primo gol in Champions League, spinto dalla voglia di aiutare la squadra a ottenere punti importanti.
Argomenti discussi: Hai visto il primo gol di Tonali in Champions? VIDEO; Primo gol nell'edizione 2025/2026 in Champions League per Tonali, che piace alla Juventus.
Newcastle-Qarabag, Tonali a segno: ecco il suo primo gol in Champions League. VIDEOAlla presenza numero 29 in Champions League, il centrocampista italiano festeggia il suo primo gol nella competizione a St James' Park. Dopo il 6-1 all'andata contro gli azeri, è proprio Tonali a ispi ... sport.sky.it
Newcastle-Qarabag, gioia Tonali: il suo primo goal nelle competizioni europeeIl centrocampista ex Milan sblocca la gara con il Qarabag e anche se stesso: primo goal nella sua storia continentale. msn.com
martedì 24 febbraio 2026 sky Atletico Madrid 4-1 Finita Bruges sky Bayer Leve rkusen 0-0 Fine 1T Olympiako S Newcastle United sky 2-0 Fine 1T Qarabag FK Inter 10-0 Bodo Glimt Finita è proprio finita. svegliati basta dormire, su su... basta sognare, ora al lav - facebook.com facebook
