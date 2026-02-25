Tonali ecco il primo gol in Champions! Newcastle-Qarabag 3-2 gli highlights

Prima il 6-1 dell'andata, poi il 3-2 a St James Park: il Newcastle spazza via il Qarabag e vola agli ottavi di Champions League. Nel match di ritorno, l'italiano Sandro Tonali apre le marcature dopo appena 4 minuti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

