Tommaso Fagioli all' Erap e Giancarlo Giulianelli confermato come Garante dei diritti Ecco tutte le nomine regionali

A decidere Cda e componenti vari è stata l'Assemblea legislativa delle Marche. L'opposizione però attacca la Giunta Acquaroli e se la prende soprattutto con i cosiddetti "traditori" ANCONA – Nel corso della seduta di ieri, martedì 24 febbraio, l'Assemblea legislativa delle Marche ha eletto i componenti degli organismi regionali le cui nomine sono però di competenza consiliare. Entrano a far parte dell’Amat Gioa Di Ridolfo, Francesca Filauro, Federico Filonzi, Michela Fortuna, Lucia Panetti. I tre componenti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono Cristiana Biancucci, Raffaella Nannini e Roberto Paoletti. I tre componenti eletti nella Consulta regionale per la cooperazione sono Fabiana Federico, Paolo Gorga, Giuseppe Marconi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Nomine regionali, fumata bianca. Talè e Carnaroli in pole per l’Erap

Marche: Nomine in arrivo tra enti regionali, Erap e società partecipate al centro della partita politica.

Temi più discussi: FdI si prende Amap, a FI va l’Erdis. Erap, nessuna sorpresa: c’è Fagioli; Nomine regionali, fumata bianca. Talè e Carnaroli in pole per l’Erap; Nomine Erap, l’opposizione attacca: Premiati i voltagabbana; Consiglio regionale, polemica delle minoranze sulle nomine Erap.

Erdis, Erap e Garante, le nomine in Consiglio. Sacchi e Giulianelli designati oggi, per Fagioli serve un passaggio in giuntaANCONA La quadra per il pacchetto di nomine da piazzare nelle varie partecipate della Regione, la maggioranza l’ha già trovata sabato. Oggi ... msn.com

FdI si prende Amap, a FI va l’Erdis. Erap, nessuna sorpresa: c’è FagioliANCONA Buona la seconda. Dopo il giro interlocutorio di giovedì, ieri la maggioranza di centrodestra ha trovato la quadra sul nutrito pacchetto ... msn.com

REGIONE - Il governatore Acquaroli nel mirino per gli ingressi nel Cda di Gigliola Bordoni, Tommaso Fagioli e Federico Talè. «Tutti provenienti dal centrosinistra,... x.com

Riso con fagioli borlotti! Cotiche di maiale! - facebook.com facebook