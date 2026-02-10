Marche | Nomine in arrivo tra enti regionali Erap e società partecipate al centro della partita politica

La politica delle Marche si prepara a cambiare volto. Nei prossimi giorni sono attese nuove nomine in diversi enti e società partecipate della regione, tra cui Erap, Erdis e Amat. La partita si gioca sui vertici, mentre si avvicina il momento di rinnovare le leadership di alcuni organismi chiave.

Ancona, 10 febbraio 2026 – Si profila una riorganizzazione di vertice in diversi enti e società partecipate della Regione Marche, con nomine previste per Erap, Erdis, Amat e altri organismi regionali. Il Consiglio regionale voterà le nomine il 24 febbraio, dopo una scrematura dei circa cento candidati presentati dai partiti politici. La giunta regionale, guidata da Francesco Acquaroli, sta accelerando il processo di avvicendamento in posizioni chiave, con l'obiettivo di dare un nuovo impulso alla gestione degli enti pubblici regionali. La corsa per i nuovi incarichi coinvolge figure provenienti dal mondo della politica e del partito, con un'ampia rappresentanza di candidati che hanno ricoperto ruoli in passato, o che non sono stati eletti nelle recenti tornate elettorali.

