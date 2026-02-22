Nomine regionali fumata bianca Talè e Carnaroli in pole per l’Erap

Talè e Carnaroli sono i favoriti per le nomine all’Erap, dopo un incontro di maggioranza. La causa è la necessità di completare la squadra di gestione delle società partecipate regionali. I due candidati hanno ottenuto il sostegno di diversi esponenti politici durante il vertice, che ha chiarito le rispettive preferenze. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, mentre i nomi circolano con insistenza tra i presenti.

Nuovo vertice di maggioranza per definire l'accordo sulle ulteriori nomine in società partecipate o agenzie collegate alla Regione. In un delicato equilibrio tra i partiti che appoggiano il presidente Francesco Acquaroli, la riunione di ieri è servita a fare chiarezza e a definire la maggior parte dei candidati. Lunedì ci sarà un ulteriore confronto di maggioranza, a cui seguirà la Commissione Affari istituzionali, prima che le nomine siano votate dall'assemblea legislativa martedì. Tra gli enti più delicati, dopo le tensioni create dal precedente cda, c'è l' Erap (Ente Regionale per l'abitazione pubblica).