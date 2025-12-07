Tiro a volo grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro su quattro in una grande domenica per l’Italia del tiro a volo. Nella giornata odierna infatti si è conclusa la fase di qualificazione valida per le Finals della Coppa del Mondo 2025, rassegna in fase di svolgimento presso il poligono di Doha, in Qatar, dove i nostri quattro azzurri coinvolti infatti hanno staccato il pass per le finali ad otto, rendendosi artefici tutti di un’ottima prestazione. Nel trap maschile Mauro De Filippis, in testa dopo i primi 75 colpi, ha chiuso i conti al terzo posto rompendo un totale di 121 piattelli su 125 mancandone due nelle rispettive due ultime tranche odierne. 🔗 Leggi su Oasport.it

tiro a volo grande italia a doha tutti gli azzurri centrano l8217ultimo atto nella finale di coppa del mondo

© Oasport.it - Tiro a volo, grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo

News recenti che potrebbero piacerti

Tiro a Volo TV e Sportface lanciano l’evento live #iosonofitav: debutto sabato 15 novembre

Tiro a volo, l’Italia in Grecia per i Mondiali 2025: scelte sicure nello skeet, ballottaggi nel trap

Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo

tiro volo grande italiaTiro a volo, grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo - Nella giornata odierna infatti si è conclusa la fase di qualificazione valida per ... Segnala oasport.it

tiro volo grande italiaTiro a volo, un poker di italiani cerca gloria nella Finale di Coppa del Mondo - Nella Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in programma a Doha, in Qatar, dal 6 all'8 dicembre, saranno protagonisti quattro italiani: nel trap ... Scrive oasport.it

tiro volo grande italiaIl Tiro a Volo da Perugia ad Assisi: la grande cena sociale al Grand Hotel di Assisi - Per quanto riguarda la disciplina della Fossa Olimpica si svolge in un campionato sociale costituito da 7 prove), con la 6° edizione del Trofeo Città di Perugia patrocinato dal Comune di Perugia e ... Secondo assisisport.it

Cerca Video su questo argomento: Tiro Volo Grande Italia