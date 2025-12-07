Tiro a volo grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo

Quattro su quattro in una grande domenica per l’Italia del tiro a volo. Nella giornata odierna infatti si è conclusa la fase di qualificazione valida per le Finals della Coppa del Mondo 2025, rassegna in fase di svolgimento presso il poligono di Doha, in Qatar, dove i nostri quattro azzurri coinvolti infatti hanno staccato il pass per le finali ad otto, rendendosi artefici tutti di un’ottima prestazione. Nel trap maschile Mauro De Filippis, in testa dopo i primi 75 colpi, ha chiuso i conti al terzo posto rompendo un totale di 121 piattelli su 125 mancandone due nelle rispettive due ultime tranche odierne. 🔗 Leggi su Oasport.it

