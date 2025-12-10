Tiro a volo un’altra medaglia per la sammarinese Coppa del mondo Perilli conquista l’argento in Qatar
Alessandra Perilli si conferma protagonista nel tiro a volo, conquistando un prestigioso secondo posto e un’ulteriore medaglia per San Marino alla Coppa del Mondo di Doha, Qatar. Un risultato che sottolinea ancora una volta l’eccellenza e la costanza della campionessa sammarinese nel panorama internazionale.
Eccola qua, l’ennesima medaglia di una carriera a cinque stelle. Alessandra Perilli porta di nuovo in alto la bandiera di San Marino e questa volta lo fa a Doha, in Qatar, col secondo posto alle finali di Coppa del Mondo di tiro a volo. Un argento di estremo valore che stava quasi per colorarsi d’oro. Perilli, infatti, è arrivata a un piattello dal successo, con l’ultimo errore che è valso il pari con l’italiana Silvana Stanco (2630 per entrambe) e dunque lo shoot-off, lo spareggio. E, sul rush finale, a prevalere è stata l’italiana. Gloria per San Marino anche da Kristina Pruccoli, autrice di un risultato destinato a entrare nella storia del Tiro con l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Tiro a Volo TV e Sportface lanciano l’evento live #iosonofitav: debutto sabato 15 novembre
Tiro a volo, l’Italia in Grecia per i Mondiali 2025: scelte sicure nello skeet, ballottaggi nel trap
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo
Il campione settempedano del tiro a volo è stato premiato dal Coni Marche dopo l'oro conquistato in Argentina - facebook.com Vai su Facebook
36' | RADDOPPIO DEL VERONAAA! Tiro potente al volo di Giovane dalla distanza e il Verona si porta sul 2-0! #VeronaAtalanta 2-0 #DaiVerona #SerieAEnilive Vai su X
Olimpiadi, medaglia d’argento nel tiro al volo femminile per Silvana Stanco - Arrivata quinta a Tokyo 2020, la 31enne irpina – tre anni più tardi – Silvana Stanco ha raggiunto il secondo posto. Riporta ilfattoquotidiano.it
L’Angelini si arrende a Ripalta Cremasca ilrestodelcarlino.it
Scippi, spaccio e violenze: espulso 7 volte in due anni, ma mai rimpatriato iltempo.it
Parità di genere, l’Ue migliora ma troppo lentamente. L’Italia ancora ultima sul lavoro: gli uomini ... ilfattoquotidiano.it
Juve ai playoff di Champions se…: quanti punti servono alla squadra di Spalletti nelle ultime tre partite del ... juventusnews24.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Terza categoria: Sporting Forte in netta ascesa sport.quotidiano.net