Tiro a volo un’altra medaglia per la sammarinese Coppa del mondo Perilli conquista l’argento in Qatar

Alessandra Perilli si conferma protagonista nel tiro a volo, conquistando un prestigioso secondo posto e un’ulteriore medaglia per San Marino alla Coppa del Mondo di Doha, Qatar. Un risultato che sottolinea ancora una volta l’eccellenza e la costanza della campionessa sammarinese nel panorama internazionale.

Eccola qua, l’ennesima medaglia di una carriera a cinque stelle. Alessandra Perilli porta di nuovo in alto la bandiera di San Marino e questa volta lo fa a Doha, in Qatar, col secondo posto alle finali di Coppa del Mondo di tiro a volo. Un argento di estremo valore che stava quasi per colorarsi d’oro. Perilli, infatti, è arrivata a un piattello dal successo, con l’ultimo errore che è valso il pari con l’italiana Silvana Stanco (2630 per entrambe) e dunque lo shoot-off, lo spareggio. E, sul rush finale, a prevalere è stata l’italiana. Gloria per San Marino anche da Kristina Pruccoli, autrice di un risultato destinato a entrare nella storia del Tiro con l’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net