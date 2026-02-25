’Timeless Adriatic’ | ecco il progetto per valorizzare gli orologi da torre

Il progetto ‘Timeless Adriatic’ nasce per valorizzare gli orologi da torre e riceve un finanziamento europeo di 241.766,40 euro. Il Comune di Grottammare ha ottenuto i fondi e guida questa iniziativa di cooperazione con Rovigno, in Croazia, e la Fondazione Europelago di Venezia. L’obiettivo è promuovere il patrimonio storico attraverso interventi di restauro e valorizzazione dei monumenti. La partenza ufficiale del progetto è prevista per i prossimi mesi.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Timeless Adriatic’: ecco il progetto per valorizzare gli orologi da torre

Il Comune di Grottammare ha ottenuto il finanziamento europeo di 241.766,40 euro per il progetto ‘ Timeless Adriatic ’, posizionandosi come ente capofila di un’importante iniziativa di cooperazione transfrontaliera che vede la partecipazione del Comune di Rovigno (Croazia) e della Fondazione Europelago con sede a Venezia. Timeless Adriatic ha come obiettivo la valorizzazione degli orologi da torre storici come elementi artistici che possano avere un effetto generativo sul territorio a livello culturale e creativo, oltre che rappresentare una risorsa per un turismo sostenibile. Il progetto coinvolgerà giovani, autorità locali, cittadini e attori culturali per riscoprire il significato di questi luoghi e renderli perno per lo sviluppo e la promozione culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Torre dell’Orologio, ok al progetto. Intervento da oltre un milioneLa Commissione congiunta regionale ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della Torre dell’Orologio di Sanfelice. Da centro direzionale a hotel con 100 camere nella torre sospesa: chi c'è dietro il progetto (e quando apre)Il progetto di trasformare la Torre Tonda di Sesto San Giovanni in un hotel con 100 camere nasce dalla volontà di riqualificare un edificio simbolo della città, situato vicino a Milano.