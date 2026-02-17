Da centro direzionale a hotel con 100 camere nella torre sospesa | chi c' è dietro il progetto e quando apre

Il progetto di trasformare la Torre Tonda di Sesto San Giovanni in un hotel con 100 camere nasce dalla volontà di riqualificare un edificio simbolo della città, situato vicino a Milano. La riqualificazione prevede la creazione di un aparthotel gestito dal marchio Adagio, frutto di una collaborazione tra Accor e Pierre & Vacances. La torre, nota per la sua forma sospesa, cambierà aspetto e funzione, diventando una struttura ricettiva moderna e funzionale. La ristrutturazione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di aprire le porte entro il prossimo 2025.

Riqualificazione del Centro direzionale: approvato il progettoLa Giunta Comunale di Napoli ha dato il via libera al progetto di riqualificazione del Centro direzionale.

