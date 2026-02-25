Tim ricavi in crescita a 13,7 miliardi | Centrati tutti gli obiettivi del 2025

Tim ha ottenuto ricavi di 13,7 miliardi di euro grazie a una strategia di rinnovamento, che ha portato a raggiungere tutti gli obiettivi fissati per il 2025. La società ha ridotto le perdite e migliorato l’efficienza, concentrandosi su investimenti in rete e servizi digitali. Questa trasformazione si riflette nella crescita costante e nelle nuove opportunità di mercato. La direzione ora punta a consolidare i risultati ottenuti nel prossimo triennio.

© Quotidiano.net - Tim, ricavi in crescita a 13,7 miliardi: "Centrati tutti gli obiettivi del 2025"

di Andrea Ropa MILANO La metamorfosi è compiuta. Tim non è più un cantiere aperto, ma una macchina che corre a regime. Per il quarto anno consecutivo, il gruppo guidato da Pietro Labriola centra tutti i target finanziari, archiviando un 2025 che sancisce il successo della trasformazione avviata nel 2022. I numeri parlano chiaro: ricavi a 13,7 miliardi di euro (+2,7%) e un Ebitda after lease che balza a 3,7 miliardi, segnando un solido +6,5%. A convincere i mercati è soprattutto la ritrovata disciplina finanziaria. Il debito netto è sceso a 6,9 miliardi, portando la leva finanziaria a un rapporto inferiore a 1,9 volte l’Ebitda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Nautica, Ferretti chiude il 2025 in crescita: oltre 1,2 miliardi di ricavi. "Consolidiamo la nostra leadership"Ferretti ha registrato un fatturato superiore a 1,2 miliardi di euro nel 2025, grazie alla forte domanda di yacht di lusso. Recordati: 2025 da record con +11,8% di ricavi e ambiziosi obiettivi di crescita per il 2026. Utile netto in aumento.Recordati ha registrato un aumento dei ricavi del 11,8% nel 2025, grazie alla forte domanda per alcuni prodotti chiave, che ha portato l’azienda a chiudere l’anno con 2,62 miliardi di euro. Temi più discussi: TIM, risultati 2025: per il quarto anno consecutivo raggiunti tutti gli obiettivi annunciati; TIM, nel 2026 attesi ricavi in crescita tra 2 e 3% e confermata remunerazione azionisti; Tim, ricavi in crescita del 2,7%. Buyback e raggruppamento azionario; TIM chiude il 2025 in decisa crescita, Labriola: Nel 2025 completata la trasformazione avviata nel 2022. Tim, ricavi in crescita a 13,7 miliardi: Centrati tutti gli obiettivi del 2025di Andrea RopaMILANOLa metamorfosi è compiuta. Tim non è più un cantiere aperto, ma una macchina che corre a regime. Per il quarto anno consecutivo, il gruppo guidato da Pietro Labriola centra tutti i ... quotidiano.net Tim, ricavi in crescita del 2,7%. Buyback e raggruppamento azionarioBene Tim Enterprise, ricavi a 3,5 miliardi di euro (+7,0%) con il cloud che si conferma la principale linea di business e quella a maggior crescita, con un aumento dei ricavi da servizi del 24%, anche ... affaritaliani.it La Fed non tocca i tassi; Meta, ricavi su e utile sopra le attese; Wall Street, S&P tocca i 7mila punti; Mps, il consiglio trova l’intesa sulle regole per la governance; Ipotesi riciclaggio su Deutsche Bank per i fondi di Abramovic; Pirelli punta sul blind trust; Tim dice - facebook.com facebook