Recordati | 2025 da record con +11,8% di ricavi e ambiziosi obiettivi di crescita per il 2026 Utile netto in aumento
Recordati ha registrato un aumento dei ricavi del 11,8% nel 2025, grazie alla forte domanda per alcuni prodotti chiave, che ha portato l’azienda a chiudere l’anno con 2,62 miliardi di euro. La crescita è stata alimentata anche dall’espansione in nuovi mercati e da investimenti strategici. Per il 2026, Recordati punta a obiettivi di crescita ancora più ambiziosi, mentre l’utile netto ha mostrato un incremento rispetto all’anno precedente.
Recordati: Crescita a Doppia Cifra nel 2025 e Obiettivi Ambiziosi per il Futuro. Recordati chiude il 2025 con ricavi in crescita del 11,8% a 2,62 miliardi di euro, confermando la sua traiettoria di crescita nel settore farmaceutico. L’azienda milanese prevede di continuare su questa strada nel 2026, con ricavi stimati tra 2,73 e 2,8 miliardi di euro, nonostante le sfide poste dalle fluttuazioni valutarie. La performance positiva riflette una strategia di diversificazione efficace e una solida gestione finanziaria. Risultati Finanziari in Forte Crescita. I risultati del 2025 mostrano un aumento significativo dei ricavi, raggiungendo i 2,62 miliardi di euro rispetto ai 2,34 miliardi del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu
Recordati: +11,8% ricavi 2025 a 2,618 mld, +6,5% utile netto a 443,6 mln -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Il 2025 e' stato 'un altro anno di importanti progressi per il business, che riflette la nostra ... ilsole24ore.com
Recordati: +11,8% ricavi 2025 a 2,618 mld, +6,5% utile netto a 443,6 mln (RCO)Ricavi 2026 visti a 2,73-2,8 mld, confermati target 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Recordati chiude il 2025 con ricavi netti ... ilsole24ore.com
