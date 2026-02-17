Recordati | 2025 da record con +11,8% di ricavi e ambiziosi obiettivi di crescita per il 2026 Utile netto in aumento

Recordati ha registrato un aumento dei ricavi del 11,8% nel 2025, grazie alla forte domanda per alcuni prodotti chiave, che ha portato l’azienda a chiudere l’anno con 2,62 miliardi di euro. La crescita è stata alimentata anche dall’espansione in nuovi mercati e da investimenti strategici. Per il 2026, Recordati punta a obiettivi di crescita ancora più ambiziosi, mentre l’utile netto ha mostrato un incremento rispetto all’anno precedente.