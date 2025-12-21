tim cda propone ai soci la conversazione delle azioni risparmio in ordinarie

Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberta Figari, ha deliberato di sottoporre, in un unico contesto, all’Assemblea dei Soci una proposta di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale sulla base di un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio detenuta, più un conguaglio in denaro pari a complessivi Euro 0,12 per azione di risparmio, da corrispondersi da parte della Società in favore degli azionisti di risparmio che esercitino tale facoltà di conversione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

