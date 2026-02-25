tim annuncia raggruppamento azioni e buyback

TIM torna a remunerare i suoi azionisti ed annuncia un raggruppamento azionario e la realizzazione di un buyback azionario, che avrà luogo dopo la vendita di Sparkle, prevista nel secondo trimestre dell’anno. Il Gruppo anticipa che nel 2027 pagherà anche dividendi per 500 milioni di euro relativi all’esercizio 2026. L’ex monopolista delle tlc ha presentato ieri i risultati del 2025, in linea con la guidance per il quarto anno consecutivo, ed anticipato previsioni per il 2026 ion linea con le attese. I ritorni per gli azionisti. L’Ad Pietro Labriola ha annunciato che il Gruppo conta di pagare complessivamente 500 milioni di euro di dividendi nel 2027, corrispondente al 70% dell’Equity Free Cash Flow After lease ed al netto del canone di concessione e dei dividendi alle minoranze di Tim Brasil. Si prevede poi un buyback pari al 50% dei proventi incassati dalla cessione di Sparkle, dopo il completamento dell’operazione, ed un pagamento cash di massimi 700 milioni agli azionisti di risparmio a seguito della conversione delle azioni entro la fine di maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

