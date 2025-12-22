TIM annuncia conversione delle azioni di risparmio | i dettagli dell’operazione

Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha convocato l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione per il 28 gennaio 2026, per deliberare, rispettivamente, in merito alla riduzione volontaria del capitale sociale a 6 miliardi di euro, alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e alla conferma di due consiglieri cooptati nel Cda a settembre e dicembre. Nella stessa data del 28 gennaio convocata anche l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio per decidere in merito alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Conversione facoltativa e obbligatoria azioni di risparmio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

