Tim dice addio alle azioni di risparmio
Tim propone ai soci di convertire le azioni di risparmio in ordinarie e di ridurre il capitale sociale a 6 miliardi di euro. L’assemblea degli azionisti è stata convocata per il prossimo 28 gennaio. L’operazione, varata ieri sera dal cda, arriva all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione che sabato ha confermato la restituzione del canone concessorio preteso per il 1998 dicendo l’ultima parola sulla restituzione di circa un miliardo alla società guidata da Pietro Labriola ( nella foto ), compresi gli interessi maturati. Gli azionisti di risparmio potranno convertire le azioni di risparmio detenute in azioni ordinarie Telecom Italia Spa, sulla base di un rapporto di conversione pari a un’azione ordinaria per ciascuna azione di risparmio detenuta, più un conguaglio in denaro pari a complessivi 0,12 euro per azione di risparmio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
