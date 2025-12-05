Edenlandia non solo giostre | a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo
Tempo di lettura: 2 minuti Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Il tutto è reso possibile dalla sinergia con Giochi Uniti, la casa editrice partenopea famosa nel mondo degli appassionati per titoli come Catan, Carcassone e Botanicus, recentemente premiato Gioco dell’Anno durante il Lucca Comics & Games. All’interno del Palaeden, che per tutto il periodo natalizio ospiterà il ricco calendario di eventi speciali del parco, Giochi Uniti aprirà un temporary store dal 6 al 20 dicembre (attivo durante gli orari di apertura della struttura) con tanto di ludoteca e demo tutti i giorni, con i titoli più famosi del catalogo e qualche novità scelta dallo staff che ben si presta alle reunion natalizie con parenti ed amici, grazie al prezioso contributo dei dimostratori dell’associazione Ludhub. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Edenlandia Official. Laura Karpman · The Marvels (From "The Marvels"/Score). I SUPEREROI SONO ARRIVATI IN EDEN! Da Spiderman ad IronMan, da Deadpool a tanti altri… hanno scelto Edenlandia per allenarsi tra giostre, adrenalina e sorrisi! Ora - facebook.com Vai su Facebook
Edenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a Napoli - Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Da ilmattino.it
Christmasland: il Natale arriva ad Edenlandia - GLI ORARI: Christmasland aprirà le porte di Edenlandia, sempre, dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6 – 7– 8 - Scrive napolitoday.it
Christmasland: al via il 6 dicembre l'evento natalizio di Edenlandia - Al via sabato 6 dicembre presso il grande parco dei divertimenti di Napoli "Edenlandia" il Christmasland, un originale evento natalizio che sarà caratterizzato da ... Secondo ilmattino.it
Christmas Land, la magia del Natale arriva a Edenlandia - Il Natale arriva a Edenlandia, da sabato 6 dicembre, con Christmas Land tra mercatini natalizi e la pista di pattinaggio. 2anews.it scrive
Natale arriva ad Edenlandia con Christmasland - Il Natale arriva ad Edenlandia già dal 6 dicembre con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema, ... Secondo napolivillage.com
Il Comune di Napoli chiude Edenlandia: gravi carenze alla manutenzione delle giostre - Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura con revoca della licenza per Edenlandia, il popolare parco divertimenti che si trova a Fuorigrotta, nell'area Ovest della città: il motivo è nelle gravi ... Riporta fanpage.it