Edenlandia non solo giostre | a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo

Anteprima24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Non solo giostre: nel  Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Il tutto è reso possibile dalla sinergia con  Giochi Uniti, la casa editrice partenopea famosa nel mondo degli appassionati per titoli come  Catan, Carcassone  e  Botanicus, recentemente premiato  Gioco dell’Anno durante il Lucca Comics & Games.  All’interno del Palaeden, che per tutto il periodo natalizio ospiterà il ricco calendario di eventi speciali del parco, Giochi Uniti aprirà un  temporary store  dal 6 al 20 dicembre (attivo durante gli orari di apertura della struttura) con tanto di ludoteca e  demo  tutti i giorni, con i titoli più famosi del catalogo e qualche novità scelta dallo staff che ben si presta alle reunion natalizie con parenti ed amici, grazie al prezioso contributo dei dimostratori dell’associazione  Ludhub. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

edenlandia non solo giostre a natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo

© Anteprima24.it - Edenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo

Altre letture consigliate

edenlandia giostre natale parcoEdenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo a Napoli - Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Da ilmattino.it

edenlandia giostre natale parcoChristmasland: il Natale arriva ad Edenlandia - GLI ORARI: Christmasland aprirà le porte di Edenlandia, sempre, dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6 – 7– 8 - Scrive napolitoday.it

edenlandia giostre natale parcoChristmasland: al via il 6 dicembre l'evento natalizio di Edenlandia - Al via sabato 6 dicembre presso il grande parco dei divertimenti di Napoli "Edenlandia" il Christmasland, un originale evento natalizio che sarà caratterizzato da ... Secondo ilmattino.it

edenlandia giostre natale parcoChristmas Land, la magia del Natale arriva a Edenlandia - Il Natale arriva a Edenlandia, da sabato 6 dicembre, con Christmas Land tra mercatini natalizi e la pista di pattinaggio. 2anews.it scrive

edenlandia giostre natale parcoNatale arriva ad Edenlandia con Christmasland - Il Natale arriva ad Edenlandia già dal 6 dicembre con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema, ... Secondo napolivillage.com

Il Comune di Napoli chiude Edenlandia: gravi carenze alla manutenzione delle giostre - Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura con revoca della licenza per Edenlandia, il popolare parco divertimenti che si trova a Fuorigrotta, nell'area Ovest della città: il motivo è nelle gravi ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Edenlandia Giostre Natale Parco