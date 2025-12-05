Tempo di lettura: 2 minuti Non solo giostre: nel Natale di Edenlandia, l’iconico parco giochi di Napoli, ci sarà spazio anche per il gioco da tavolo. Il tutto è reso possibile dalla sinergia con Giochi Uniti, la casa editrice partenopea famosa nel mondo degli appassionati per titoli come Catan, Carcassone e Botanicus, recentemente premiato Gioco dell’Anno durante il Lucca Comics & Games. All’interno del Palaeden, che per tutto il periodo natalizio ospiterà il ricco calendario di eventi speciali del parco, Giochi Uniti aprirà un temporary store dal 6 al 20 dicembre (attivo durante gli orari di apertura della struttura) con tanto di ludoteca e demo tutti i giorni, con i titoli più famosi del catalogo e qualche novità scelta dallo staff che ben si presta alle reunion natalizie con parenti ed amici, grazie al prezioso contributo dei dimostratori dell’associazione Ludhub. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Edenlandia, non solo giostre: a Natale il parco diventa la casa del gioco da tavolo