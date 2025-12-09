L' oasi del Wwf di Vanzago diventa un gioco da tavolo | debutta FindOut Animals
Vanzago (Milano), 9 dicembre 2025 – Ci sono le carte del capriolo (simbolo dell'oasi), del riccio, il tasso, il fringuello e la civetta. E' il gioco da tavolo, FindOut Animals, che riproduce il Bosco Wwf di Vanzago, alle porte di Milano. Divertente, semplice e veloce, si gioca da 2 a 8 giocatori, dai 67 anni di età in su. FindOut Animals trasporta i giocatori nella natura dell'oasi naturalistica del Wwf: ci sono mazzo di carte raffiguranti alcuni animali caratteristici dell'oasi e un tavolo di gioco che rappresenta un percorso dell’area protetta naturale, fra sentieri, laghi, stagni e tane. Con pedine e dado ci si muove all'interno dell'oasi cercando di incontrare più animali possibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
