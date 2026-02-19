sanremo 2026 chiello canta ti penso sempre testo e di cosa parla la canzone

Negli ultimi anni Chiello si è ritagliato uno spazio tutto suo grazie a una scrittura emotiva, sonorità sospese e un modo di stare nelle canzoni sempre un po’ fuori asse. Una voce che si muove tra rap e cantautorato e che ha costruito il proprio percorso senza rincorrere definizioni troppo strette. Il Festival di Sanremo, in realtà, lo aveva già sfiorato: nel 2025 era salito sul palco dell’Ariston accanto a Rose Villain nella serata delle cover. Oggi però torna in una veste diversa, per l a prima volta tra i Big, portando sul palco del Teatro Ariston Ti penso sempre, un brano che mette al centro la sua dimensione più intima. 🔗 Leggi su Dilei.it

“Ti penso sempre” di Chiello a Sanremo 2026: significato, temi e cosa racconta la canzoneChiello ha portato sul palco di Sanremo 2026 il brano “Ti penso sempre”, perché ha deciso di condividere le sue emozioni dopo aver vissuto una recente rottura sentimentale.

