Ti penso sempre di Chiello a Sanremo 2026 | significato temi e cosa racconta la canzone

Chiello ha portato sul palco di Sanremo 2026 il brano “Ti penso sempre”, perché ha deciso di condividere le sue emozioni dopo aver vissuto una recente rottura sentimentale. La canzone parla dell’insistenza dei ricordi, di come certi pensieri tornino anche quando si tenta di dimenticare. Durante l’esibizione, ha interpretato il brano con intensità, coinvolgendo il pubblico con un testo che racconta la lotta tra il desiderio di lasciar andare e il bisogno di tenere stretti i ricordi.

Chiello arriva a Sanremo 2026 con “Ti penso sempre”, un brano che mette al centro l’ossessione dolceamara dei pensieri che tornano, anche quando una storia è finita e l’unica cosa che resta è il rumore di fondo dei ricordi. È una canzone che non cerca la consolazione “pulita”: lavora sull’ irrisolto, sull’altalena emotiva tra nostalgia e vuoto, tra bisogno di trattenere e desiderio di lasciar andare. Il significato: l’agonia di un amore che non smette di far male. Dentro “Ti penso sempre” c’è la fotografia di una relazione che si è consumata male, ma che continua a vivere nella testa del protagonista come una scheggia: un frammento che punge, che fa domande, che non si scioglie. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Chiello racconta il suo brano Ti penso sempre, in gara a Sanremo 2026, il suo nuovo album Agonia e la scelta di duettare con Morgan

