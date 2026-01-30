Sinner schiaffo di realtà | Djokovic è il più grande di tutti i tempi mi ha dato una lezione

Jannik Sinner ha ammesso di aver subito un bel colpo di realtà dopo la sconfitta contro Novak Djokovic. Il giovane italiano ha fatto più punti, ma alla fine ha perso il match. Djokovic, vincitore di 24 Slam, ha dato una vera lezione a Sinner, che non nasconde il suo rispetto per il suo avversario. “Dall’altra parte della rete c’era un grande campione,” ha detto Sinner, consapevole di aver affrontato uno dei più grandi di tutti i tempi.

Ha fatto più punti ma è stato sconfitto, il paradosso che "fa molto male" a Jannik. "Dall'altra parte della rete c'era un grande giocatore che ha vinto 24 slam. E io ho avuto molte opportunità ma non le ho sfruttate". Gli è successo già in altre occasioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Djokovic, a 38 anni e mezzo, ha superato Sinner in cinque set e si è qualificato per la finale.

