De Rossi sull'episodio Kalulu-Bastoni che ha indignato tutti | Per fortuna è accaduto in Juve-Inter

Daniele De Rossi ha commentato l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante la partita di San Siro, sottolineando che l’incidente ha avuto un impatto globale perché si è svolto durante il match tra Juventus e Inter. La scena ha attirato l’attenzione di tifosi e media, soprattutto per l'espulsione non corretta di Kalulu e la simulazione di Bastoni che non è stata sanzionata. De Rossi ha detto che, nonostante tutto, è positivo che l’incidente sia avvenuto in un incontro così seguito e trasmesso in tutto il mondo.

