Chris Rea ci lascia a 74 anni | addio al mito del rock e blues britannico

Chris Rea, noto cantante e chitarrista britannico di origini italiane, si è spento all’età di 74 anni dopo una breve malattia. La sua carriera, caratterizzata da uno stile unico tra rock e blues, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della musica, ricordando un artista che ha saputo coniugare talento e sensibilità.

Il cantante e chitarrista deceduto dopo una breve malattia. È morto Chris Rea, il celebre cantante e chitarrista britannico di origini italiane, all'età di 74 anni. A dare la notizia è stata una portavoce della famiglia: "È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris. È spirato pacificamente oggi in ospedale, circondato dai suoi familiari, dopo una breve malattia". Il cantante è mancato lunedì 22 dicembre, ma poche ore prima il suo ultimo post su Instagram mostrava un'auto su un'autostrada innevata con un cartello stradale che recitava: "Torno a casa per Natale con mille ricordi".

Addio a Chris Rea: il cantautore di Driving Home for Christmas muore a 74 anni - Il cantautore rock e blues britannico Chris Rea, celebre per Driving Home for Christmas e The Road to Hell, è morto a 74 anni dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia ... it.euronews.com

Ci lascia a 74 anni Chris Rea un cantante che fece delle canzoni molto belle, soprattutto negli anni 80, come "Josephine", "On The Beach" e "Beat of My Heart", "Driving Home for Christmas". - facebook.com facebook

