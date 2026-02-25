Testimoni a processo | quattro carabinieri scoprono di essere indagati per tentata estorsione

I militari avevano effettuato l'intervento su richiesta del direttore di un hotel di lusso di Sestri Levante perché un uomo lamentava il furto di un orologio da 10mila euro I carabinieri, assistiti dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, avevano effettuato l'intervento su richiesta del direttore dell'hotel perché l'uomo lamentava il furto di un orologio da 10mila euro. Al loro arrivo i militari dicono di essersi trovati davanti il quarantanovenne dare in escandescenze alla richiesta di un documento di identità. Da lì è nata una colluttazione tra l'uomo e i carabinieri, ripresa da tre video girati dalla titolare dell'hotel. Al termine dell'intervento dei militari l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

