Ramy chiuse le indagini Verso il processo Bouzidi e sette carabinieri Quattro militari avrebbero fatto sparite prove e nascosto testimoni

Due accuse per omicidio stradale – la prima contro Fares Bouzidi che era alla guida dello scooter, la seconda contro il carabiniere Antonio Leoci, che lo speronò – e sei militari accusati a vario titolo di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi. È quanto si legge nella chiusura delle indagini disposta ieri dalla procura di Milano per la morte del 19enne Ramy Elgaml, deceduto la notte del 24 novembre 2024, dopo un inseguimento durato 8 chilometri in piena città e conclusosi con uno schianto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ramy, chiuse le indagini. Verso il processo Bouzidi e sette carabinieri. Quattro militari avrebbero fatto sparite prove e nascosto testimoni

