Indagata e condannata per omicidio in Veneto carabinieri scoprono un' estorsione all' ex marito | nuovo processo per una 59enne

La donna di 59 anni, condannata per omicidio in Veneto, è finita nuovamente sotto inchiesta. Questa volta i carabinieri delle Marche l’hanno scoperta mentre tentava di estorcere denaro all’ex marito. La donna, già condannata in un altro caso, ora si trova a dover rispondere anche di questo nuovo reato. La vicenda si sta complicando, e i dettagli emergono giorno dopo giorno.

ANCONA – Da un'indagine per omicidio volontario premeditato avvenuto in Veneto al reato di estorsione commesso nelle Marche ai danni del marito. E' a processo al tribunale di Ancona Patrizia Armellin, 59 anni, originaria di Vittorio Veneto, la donna che sta scontando nel carcere di Padova una.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Veneto Marche Acquaviva delle Fonti, accusa: truffa aggravata ed estorsione ai danni di un anziano, arrestati marito e moglie Carabinieri Condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, 59enne arrestato e portato a Montacuto Un uomo di 59 anni, condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Veneto Marche Argomenti discussi: Giro di prostituzione sulle strade del Foggiano: assolto 29enne, condannata la moglie 25enne - FoggiaToday; Corruzione alla Stranieri, prof condannata e altri quattro a processo; Budapest condanna la tedesca Maja T., sette anni in contumacia a Gabriele Marchesi; La coltellata mortale al fidanzato costa 17 anni di reclusione a Valentina Boscaro. Maria Mesi, amante di Matteo Messina Denaro/ Chi è: indagata per favoreggiamentoMaria Mesi, amante di Matteo Messina Denaro: una storia cominciata nel 1994 con quella che è stata la compagna storica del boss mafioso ... ilsussidiario.net L'allora sostituta procuratrice di Marsala che nel 1994 aveva inizialmente indagato sulla scomparsa di Denise Pipitone era stata condannata per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.