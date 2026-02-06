Indagata e condannata per omicidio in Veneto carabinieri scoprono un' estorsione all' ex marito | nuovo processo per una 59enne

Da anconatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna di 59 anni, condannata per omicidio in Veneto, è finita nuovamente sotto inchiesta. Questa volta i carabinieri delle Marche l’hanno scoperta mentre tentava di estorcere denaro all’ex marito. La donna, già condannata in un altro caso, ora si trova a dover rispondere anche di questo nuovo reato. La vicenda si sta complicando, e i dettagli emergono giorno dopo giorno.

ANCONA – Da un'indagine per omicidio volontario premeditato avvenuto in Veneto al reato di estorsione commesso nelle Marche ai danni del marito. E' a processo al tribunale di Ancona Patrizia Armellin, 59 anni, originaria di Vittorio Veneto, la donna che sta scontando nel carcere di Padova una.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Veneto Marche

Acquaviva delle Fonti, accusa: truffa aggravata ed estorsione ai danni di un anziano, arrestati marito e moglie Carabinieri

Condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, 59enne arrestato e portato a Montacuto

Un uomo di 59 anni, condannato per maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montacuto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Veneto Marche

Argomenti discussi: Giro di prostituzione sulle strade del Foggiano: assolto 29enne, condannata la moglie 25enne - FoggiaToday; Corruzione alla Stranieri, prof condannata e altri quattro a processo; Budapest condanna la tedesca Maja T., sette anni in contumacia a Gabriele Marchesi; La coltellata mortale al fidanzato costa 17 anni di reclusione a Valentina Boscaro.

indagata e condannata perMaria Mesi, amante di Matteo Messina Denaro/ Chi è: indagata per favoreggiamentoMaria Mesi, amante di Matteo Messina Denaro: una storia cominciata nel 1994 con quella che è stata la compagna storica del boss mafioso ... ilsussidiario.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.