Terrore al capolinea degli autobus | un mezzo si sfrena causa l' investimento di un pedone e sfonda la balaustra

Il mezzo della linea 6 era fermo in attesa della partenza, quando improvvisamente, per cause da chiarire, si è messo in movimento, percorrendo in discesa una trentina di metri ed è scattato il panico L'autobus fermo al capolinea che si sfrena, finisce contro un furgone in sosta che a sua volta travolge un pedone il quale rimane ferito. Poi, prosegue la sua corsa per qualche decina di metri, sfondando la balaustra che finalmente riesce a bloccarlo. Panico, nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, nel centro di Chieti, al capolinea di largo Cavallerizza, nei pressi della cattedrale di San Giustino. Un incidente ancora tutto da chiarire, quello avvenuto intorno alle 10 del mattino, che avrebbe potuto causare ancora più danni. Secondo quanto si è appreso finora, l'autobus numero 6 della società La Panoramica, in sosta al solito stallo in attesa della partenza prevista nel giro di qualche minuto, si è sfrenato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Autobus si sfrena e si schianta contro un'autoPaura a Ciampino, dove un autobus improvvisamente si è sfrenato, finendo con una collisione contro un’auto in sosta.

Autobus alle prese con la neve, alcune corse soppresse e ritardi. Problemi al capolinea di BorelloIl servizio di trasporto pubblico locale sta riscontrando disagi a causa delle recenti nevicate, che hanno provocato ritardi e alcune soppressioni, specialmente nelle zone collinari e montane.