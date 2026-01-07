Autobus alle prese con la neve alcune corse soppresse e ritardi Problemi al capolinea di Borello

Il servizio di trasporto pubblico locale sta riscontrando disagi a causa delle recenti nevicate, che hanno provocato ritardi e alcune soppressioni, specialmente nelle zone collinari e montane. Problemi si sono verificati anche al capolinea di Borello, con alcune corse limitate o annullate. La situazione potrebbe perdurare fino a cessata emergenza, si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Start Romagna informa in una nota che la neve scesa nelle scorse ore e le strade ghiacciate continuano a causare ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico locale, in particolare nelle zone collinari e montane, con ritardi su alcune linee, limitazioni di percorso o soppressioni di corse.

