Autobus si sfrena e si schianta contro un' auto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Ciampino, dove un autobus improvvisamente si è sfrenato, finendo con una collisione contro un’auto in sosta. L’incidente ha suscitato sconcerto tra i residenti e attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause di questo episodio inatteso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici.

Paura a Ciampino dove un autobus si è improvvisamente sfrenato, andando a finire la sua corsa contro una vettura in sosta. I fatti sono accaduti nella mattinata di giovedì 18 dicembre in piazza Luigi Rizzo.Bus si sfrena e colpisce un'automobile parcheggiataSecondo quanto appreso, il bus -. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Paura davanti alla stazione di Ciampino: bus per l’aeroporto si sfrena e finisce contro un’auto. Nessun ferito - Attimi di paura davanti alla stazione di Ciampino: un autobus del bus link per l’aeroporto si sfrena e finisce contro un’auto in sosta. castellinotizie.it

autobus sfrena schianta controTorino, autobus perde il controllo pe run malore del conducente e si schianta in via Cernaia. Tre feriti lievi - Il conducente avrebbe avuto un malore, è in codice giallo in ospedale. msn.com

autobus sfrena schianta controIncidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina - Un autobus della linea 8 Gtt si è schiantato contro la vetrina della galleria d'arte Mazzoleni in via Cernaia angolo piazza Solferino a Torino nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025. torinotoday.it

