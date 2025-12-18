Autobus si sfrena e si schianta contro un' auto
Paura a Ciampino, dove un autobus improvvisamente si è sfrenato, finendo con una collisione contro un’auto in sosta. L’incidente ha suscitato sconcerto tra i residenti e attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause di questo episodio inatteso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici.
Paura a Ciampino dove un autobus si è improvvisamente sfrenato, andando a finire la sua corsa contro una vettura in sosta. I fatti sono accaduti nella mattinata di giovedì 18 dicembre in piazza Luigi Rizzo.Bus si sfrena e colpisce un'automobile parcheggiataSecondo quanto appreso, il bus -. 🔗 Leggi su Romatoday.it
