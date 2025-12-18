Autobus si sfrena e si schianta contro un' auto

Paura a Ciampino, dove un autobus improvvisamente si è sfrenato, finendo con una collisione contro un’auto in sosta. L’incidente ha suscitato sconcerto tra i residenti e attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause di questo episodio inatteso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sui mezzi pubblici.

Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina - Un autobus della linea 8 Gtt si è schiantato contro la vetrina della galleria d'arte Mazzoleni in via Cernaia angolo piazza Solferino a Torino nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre 2025. torinotoday.it

Scontro con bus. Morto automobilista con patente sospesa

Cosa farai a Natale Lascia girare la ruota… e fermala quando vuoi per scoprire la tua atmosfera natalizia ideale! Cenoni in Kenya , pisolini sulle spiagge tropicali o shopping sfrenato tra le luci di Tokyo Il Natale è un mix unico di tradizione, gioia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.