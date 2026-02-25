Ternana prime tre vittorie di fila in campionato | completato l' aggancio al quarto posto in classifica

Tre gare e nove punti: la Ternana archivia con successo le sfide contro Ravenna, Pineto e Forlì, centrando per la prima volta in questa stagione una striscia positiva di tre vittorie consecutive in campionato. Un cambio di passo netto rispetto al momento più complicato dell’anno, segnato dall’eliminazione in Coppa contro il Potenza in semifinale e dalle prove opache contro Torres e Pontedera. Ora, invece, le Fere tornano a correre e puntano con decisione al quarto posto. Posizione raggiunta proprio grazie all’ultima vittoria, in coabitazione con Juventus Next Gen e Campobasso. Proprio i molisani saranno i prossimi avversari delle Fere domenica 1° marzo, in una sfida che si preannuncia di alto livello. A guidare la risalita è stato ancora una volta mister Fabio Liverani, che ha saputo mantenere saldo il gruppo nelle tante difficoltà di questa stagione, gestendo le criticità e restando sempre convinto del valore della squadra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Robur, la cura di Gill Voria funziona. Quattro vittorie di fila e quarto postoGill Voria ha rivoluzionato la Robur, portandola a quattro vittorie consecutive e al quarto posto in classifica.

Signa sale in classifica con vittorie consecutive, primo posto nel campionato Uisp Prato.Il Signa 2007 conquista il primo posto nel campionato Uisp di Prato.

Temi più discussi: Miramari: La Ternana vale le prime della classe; Ternana, terzo trionfo di fila: Gruppo straordinario; La 27° si chiude con due vittorie in trasferta; Campobasso e Ternana vengono su. Livorno dentro i playoff. Il Carpi rompe il digiuno.

Ternana, terzo trionfo di fila: Gruppo straordinarioTre vittorie consecutive, per la prima volta in campionato. I rossoverdi sono approdati al 4° posto con una rapidità inattesa dopo la sconfitta con la Torres e il pareggio di Pontedera, risultati e pr ... lanazione.it

Diretta/ Ternana Forlì (risultato finale 2-1): rossoverdi, terza vittoria di fila! (23 febbraio 2026)Diretta Ternana Forlì streaming video tv: interessante posticipo nel girone B di Serie C, le fere sono tornate a lottare per il quarto posto. ilsussidiario.net

Ternana Time. . LA TERNANA VINCE E SI PIAZZA AL 4° POSTO! Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook