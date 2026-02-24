Robur la cura di Gill Voria funziona Quattro vittorie di fila e quarto posto

Gill Voria ha rivoluzionato la Robur, portandola a quattro vittorie consecutive e al quarto posto in classifica. La sua strategia ha migliorato l’attacco, che ha segnato nove gol, e ha rafforzato la difesa, con un solo gol subito. La squadra sembra aver ritrovato fiducia e compattezza, superando le difficoltà del primo girone. La strada verso obiettivi più ambiziosi si fa più chiara con questo nuovo slancio.

© Sport.quotidiano.net - Robur, la cura di Gill Voria funziona. Quattro vittorie di fila e quarto posto

Quattro vittorie su quattro: prosegue illibato il cammino della Robur firmata Gill Voria. Dodici punti figli di 9 gol realizzati e soltanto uno subìto, segno che la medicina sta curando le ferite aperte, la scarsa vena realizzativa che la squadra ha palesato durante l’intero girone di andata e una solidità difensiva che sembrava aver perso strada facendo. Numeri che parlano di un guppo in salute, salute fisica e mentale: è innegabile che l’arrivo in panchina del mister non abbia portato soltanto benefici alla classifica, ma abbia anche ri-portato serenità e fiducia nello spogliatoio e nell’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Metamorfosi Antella. Quattro vittorie di fila: "Un passo alla volta"L’Antella ha iniziato il girone di ritorno con quattro vittorie consecutive. Il Messina Futsal perde in casa contro l’Eur dopo quattro vittorie di filaDopo quattro vittorie di fila, il Messina Futsal ha subito una sconfitta in casa contro l’Eur. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Maghet fa grande la Edimes Robur et Fides affondata nella serata delle canotte cult; Terza Categoria Monza: lo Spartak de Pecchi vince lo scontro diretto e riaggancia la Robur Ruginello; IL SIENA DI VORIA NON SI FERMA PIÙ, SANSEPOLCRO PIEGATO AL FRANCHI; SIENA FC-SANSEPOLCRO 3-1: LE INTERVISTE IN SALA STAMPA. Avanti Robur! L’occasione è ghiotta. Arriva il doppio impegno casalingoDopo tre vittorie di fila la Robur, rinfrancata dalla cura di Gill Voria, adesso ha un doppio turno casalingo consecutivo... Dopo tre vittorie di fila la Robur, rinfrancata dalla cura di Gill Voria, a ... lanazione.it La Robur di Bellazzini va in campo!. Alle 18 al Bertoni test con la JunioresC’è molta attesa per il primo test del lungo pre campionato della Robur che oggi alle 18 sul manto sintetico del campo Bertoni dell’Acquacalda, come comunicato dalla stessa società attraverso una nota ... lanazione.it Quarto successo consecutivo per la Robur di Gill Voria, che con la vittoria di oggi contro il Sansepolcro ha riguadagnato anche la zona playoff. Un match delicato quello andato in scena oggi al Franchi, in cui i bianconeri hanno saputo segnare dei gol bellissi - facebook.com facebook