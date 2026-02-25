Teramo | 1,5 milioni in eventi senza bandi allarme trasparenza

Il consigliere comunale Mario Cozzi di Forza Italia ha sollevato un allarme che rischia di passare inosservato tra i banchi del Consiglio comunale di Teramo: un milione e mezzo di euro spesi in affidamenti diretti per eventi, senza bandi pubblici. La cifra, che potrebbe sembrare irrilevante in un bilancio comunale, assume un peso diverso se si considera che si tratta di denaro pubblico gestito senza trasparenza. La questione emerge in vista della discussione del bilancio di previsione, prevista per venerdì, ma Cozzi critica duramente la mancanza di regole chiare nella gestione degli eventi cittadini. Affidamenti diretti: il milione e mezzo di euro che manca di trasparenza. Il denaro pubblico, secondo Cozzi, dovrebbe essere impiegato per servizi essenziali come sicurezza e decoro urbano, non per eventi gestiti senza criteri chiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Allarme rosso per l’istruzione globale: 278 milioni di bambini senza scuola. E mancano 44 milioni di docenti

Panettone e… programmazione estiva: Udine apre i bandi per gli eventi 2026

Argomenti discussi: VIDEO | Asp 1 Teramo tra progetti realizzati e quelli da avviare nel 2026; Economia in Abruzzo, torna il credito alle aziende ma non per le piccole imprese; Serie D: vincono Teramo, L’Aquila e Giulianova. Chieti ko, pari del Notaresco; Cresce la spesa per gli animali: nel Chietino 21 milioni di euro per gli amici a quattro zampe, la fetta più consistente d'Abruzzo.

Via libera ai lavori per la realizzazione della Cittadella della Cultura nell’ex manicomio a Teramo: respinte le richieste di sospensiva delle ditte escluse. Prosegue l’iter del progetto da 20 milioni, in attesa del giudizio di merito ad aprile. Leggi: https://www.rete8. - facebook.com facebook