Allarme rosso per l’istruzione globale | 278 milioni di bambini senza scuola E mancano 44 milioni di docenti

Il rapporto di WeWorld evidenzia una situazione critica nel settore dell’istruzione globale: 278 milioni di bambini non frequentano la scuola, a causa di risorse insufficienti e tagli agli aiuti internazionali. Inoltre, mancano circa 44 milioni di docenti necessari per garantire un'educazione di qualità. Questi dati sottolineano l’urgenza di interventi mirati per assicurare a tutti i bambini il diritto all’istruzione.

Il rapporto WeWorld lancia l’allarme: 278 milioni di bambini rischiano l’esclusione scolastica a causa dei tagli agli aiuti internazionali. Mancano 44 milioni di docenti, mentre clima e guerre devastano l’istruzione globale. Anche in Italia pesano forti disuguaglianze: servono investimenti urgenti e pedagogie inclusive per garantire a tutti il diritto al futuro. Il diritto all’istruzione sta subendo un attacco silenzioso ma devastante. Il nuovo rapporto “Learning Out Loud” di WeWorld delinea uno scenario che non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti. Le stime attuali indicano che il numero di bambini e adolescenti esclusi dai sistemi scolastici rischia di salire da 272 a 278 milioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nel mondo 278 milioni di bimbi senza istruzione a causa del crollo degli aiuti internazionali all’educazioneSecondo l’ultimo Atlante sull’Educazione di WeWorld, “Learning Out Loud”, nel mondo 278 milioni di bambini sono privi di istruzione a causa del calo degli aiuti internazionali.

