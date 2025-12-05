Panettone e… programmazione estiva | Udine apre i bandi per gli eventi 2026

Udinetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine guarda già all’estate 2026 e al triennio successivo, avviando un piano di rafforzamento delle politiche culturali pensato per sostenere festival, rassegne e iniziative capaci di animare la città. Il Comune ha pubblicato i nuovi bandi rivolti a operatori culturali, associazioni ed enti del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

