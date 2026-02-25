Tentato stupro a Villa Borghese | 21enne inglese aggredita ora è caccia all’uomo

ROMA – Un tentativo di violenza sessuale ha scosso la capitale nelle ore serali di domenica 24 febbraio: una studentessa britannica di 21 anni è stata aggressa a Villa Borghese, ma grazie alla sua pronta reazione e all’intervento di un tassista è riuscita a mettersi in salvo. L’uomo sospettato dell’aggressione è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. L’allarme è scattato verso le 21:30 in viale Washington, nella zona meno illuminata del celebre parco romano. Secondo la giovane, si ritiene che l’aggressore l’abbia afferrata di sorpresa e trascinata dietro una siepe, tentando di strapparle i vestiti e violentarla. La ragazza ha iniziato a gridare con forza, riuscendo così a mettere in fuga l’uomo e a raggiungere la strada, dove ha chiesto aiuto. Soccorso e indagini in corso Un tassista di passaggio si è fermato immediatamente, soccorrendo la giovane e chiamando i soccorsi. La studentessa è stata poi trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è stato attivato il Protocollo Rosa, il percorso sanitario dedicato alle vittime di violenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

