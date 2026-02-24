Tentato stupro a Villa Borghese trascina una studentessa dietro a un cespuglio e cerca di violentarla

Un uomo ha cercato di violentare una studentessa Erasmus a Villa Borghese, trascinandola dietro a un cespuglio. La causa dell’episodio sembra essere una discussione avvenuta poco prima tra i due, prima che l’uomo agisse in modo violento. La vittima ha gridato e attirato l’attenzione di passanti, che hanno messo in fuga l’aggressore. La scena ha generato forte paura tra i presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.