Tentato stupro a Villa Borghese trascina una studentessa dietro a un cespuglio e cerca di violentarla
Un uomo ha cercato di violentare una studentessa Erasmus a Villa Borghese, trascinandola dietro a un cespuglio. La causa dell’episodio sembra essere una discussione avvenuta poco prima tra i due, prima che l’uomo agisse in modo violento. La vittima ha gridato e attirato l’attenzione di passanti, che hanno messo in fuga l’aggressore. La scena ha generato forte paura tra i presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.
Paura a Villa Borghese dove si stava per consumare una violenza sessuale. Un uomo ha cercato di stuprare una studentessa Erasmus, trascinandola dietro a un cespuglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
