Roma studentessa inglese denuncia tentativo di stupro a Villa Borghese | Mi ha salvata un tassista

Una studentessa inglese di 21 anni ha denunciato di essere stata vittima di una tentata violenza sessuale a Villa Borghese, a Roma. Il fatto, su cui indagano i carabinieri, sarebbe avvenuto nella serata di martedì 24 febbraio, in viale Washington. "Un uomo con la barba e la carnagione scura mi ha presa alle spalle e buttata dietro alla siepe, in una zona completamente buia", ha raccontato la ragazza al Messaggero. "Dopo avermi buttata a terra, mi è salito sopra. Io urlavo a più non posso, ma lui mi tappava la bocca, schiacciandomi la testa a terra, dandomi diversi pugni in pieno volto", ha aggiunto. "Quando è arrivato ai pantaloni pensavo fosse finita. A un certo punto, però, i fari di un'auto hanno illuminato nella nostra direzione. Lui, spaventato, è corso via. Era un tassista che ha sentito le mie urla e si è avvicinato con l'auto. Il mio salvatore", ha spiegato la 21enne, che è stata trasportata al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I per le cure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

