Tentato assalto in Posta due rapinatori condannati

Due rapinatori di Milano sono stati condannati dopo aver tentato di assaltare una posta di Desio, un fatto avvenuto lo scorso ottobre. La loro presenza nei pressi dell’ufficio postale e il tentativo di furto sono stati notati dai carabinieri, che li hanno fermati subito. Le pene inflitte sono state più severe di quanto richiesto dalla procura, e i giudici hanno deciso di applicare sanzioni più dure, portando a una giornata di sentenza definitiva.

Pene pesanti, più alte di quelle chieste dalla Procura, per i rapinatori in trasferta da Milano che lo scorso ottobre erano stati notati dai carabinieri su un'auto rubata nei pressi dell'ufficio postale di via Sempione a Desio. Il gup del Tribunale di Monza, Andrea Guadagnino, ha inflitto nel processo con il rito abbreviato 6 anni e 4 mesi di reclusione a Carlo Testa, 44 anni, e 3 anni, 1 mese e 10 giorni a Giuseppe Amoruso, 59 anni, che dovevano rispondere a vario titolo di tentata rapina in concorso, ricettazione della vettura e porto abusivo di un coltello. L'accusa aveva chiesto 4 anni e 10 mesi di reclusione per Testa e 2 anni e 10 mesi per Amoruso.