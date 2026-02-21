Il tentato assalto in Posta a Desio Chiesta la condanna per i rapinatori

Due uomini provenienti da Milano sono stati riconosciuti dai carabinieri mentre tentavano di rapinare l’ufficio postale di via Sempione a Desio lo scorso ottobre. La polizia ha scoperto che l’auto usata dai rapinatori era stata rubata poco prima. Ora il pubblico ministero ha chiesto la condanna per i due sospetti, che sono stati fermati subito dopo il tentativo fallito. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Arrivano le richieste di condanna per i due rapinatori in trasferta da Milano che lo scorso ottobre erano stati notati dai carabinieri su un'auto risultata rubata nei pressi dell'ufficio postale di via Sempione a Desio. Nel processo con il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Andrea Guadagnino, la Procura ha chiesto la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per Carlo Testa, 44 anni, e quella di 2 anni e 10 mesi per Giuseppe Amoruso, 59 anni, che devono rispondere a vario titolo di tentata rapina in concorso, ricettazione della vettura e porto abusivo di un coltello.