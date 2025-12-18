Tennis tavolo il CSI Morbegno fa due su quattro al PalAmbrosetti

Al PalAmbrosetti, il CSI Morbegno affronta con determinazione la penultima giornata del girone di andata del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo, ottenendo due vittorie e due sconfitte. Una giornata di sfide intense e risultati che testimoniano l’impegno della squadra in questa fase della stagione.

Due vittorie e due sconfitte per il GS CSI Morbegno nella penultima giornata del girone di andata del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre, disputata sabato 13 dicembre al PalAmbrosetti.In evidenza la formazione di D1, girone B, che continua la sua marcia positiva e mantiene la.

