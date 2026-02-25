ATP Acapulco Cobolli fatica ma vince | l’avversario agli ottavi

Flavio Cobolli ottiene la vittoria ad Acapulco dopo aver combattuto duramente contro Pacheco Mendez. La sua prestazione dimostra che, nonostante alcune difficoltà, riesce a superare l’avversario agli ottavi. Cobolli ha mostrato impegno e determinazione, anche se ha faticato nel primo set. La partita si è conclusa con una vittoria combattuta, segnando un passo importante per il suo cammino nel torneo. È pronto a continuare la sua corsa sul campo.

È il momento di ripartire, Flavio Cobolli lo fa da Acapulco: Il tennista italiano non sbaglia, ma fatica un po' troppo all'esordio contro Pacheco Mendez Non è stato un grande inizio di nuovo anno per Flavio Cobolli. Qualche problema fisico di troppo, i risultati che faticano ad arrivare, errori che fanno male per morale e classifica. Per questo, l'Atp 500 di Acapulco può davvero essere importante per rimettersi in pista e centrare anche qualche punto per il ranking.

ATP Acapulco 2026, Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottaviMattia Bellucci si prende il successo nel primo turno di Acapulco grazie all’assenza di Korda e batte Rinky Hijikata con un punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e cinque minuti.

Tabellone ATP Acapulco 2026: Cobolli nella zona di Ruud, c’è anche BellucciIl tabellone ATP di Acapulco 2026 si è arricchito di nuovi partecipanti, dopo il cambio di superficie che ha trasformato il torneo.

Flavio Cobolli, esordio ok ad Acapulco: battuto il coriaceo Pacheco MendezFlavio Cobolli fatica più del dovuto, ma riesce a mettersi sulla strada del secondo turno all'ATP 500 di Acapulco. Battuto all'esordio il messicano ... oasport.it

Atp Acapulco, i risultati degli italiani: Cobolli e Bellucci al 2° turnoBuona la prima ad Acapulco per Flavio Cobolli e Mattia Bellucci: il romano supera la wild card messicana Pacheco Mendez con un doppio 7-6 mentre il lombardo piega l'australiano Hijikata in due set. Il ... sport.sky.it

Esordio positivo per Flabio Cobolli in Messico, il tennista romano supera il messicano Rodrigo Pacheco Mendez con il punteggio di 7-6 7-6 in due ore di gioco, al prossimo turno sfiderà Svrcina. Ad Acapulco vince anche Mattia Bellucci, che supera Rinki - facebook.com facebook