Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco anche quest’anno tra i migliori ospedali in Italia per l’area osteomuscolare

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco si distinguono nuovamente come eccellenze italiane nel settore osteomuscolare, confermandosi tra i migliori ospedali nazionali. La loro reputazione si basa su competenze specialistiche e risultati di alto livello, rafforzando la fiducia dei pazienti e il ruolo di riferimento nel panorama sanitario italiano.

Il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro si confermano un’eccellenza a livello italiano nell’area osteomuscolare. È quanto emerge dai dati dell’edizione 2025 del  Programma nazionale esiti (Pne) – curato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari e presentato al ministero della Salute, riferiti all’attività ospedaliera erogata nell’anno 2024 da 1.117 ospedali pubblici e privati. I due Ospedali bergamaschi del Gruppo San Donato, infatti, si sono posizionati – anche quest’anno – tra gli ospedali italiani con “livello molto alto” in questo ambito. L’area muscolo-scheletrica è stata valutata sinteticamente attraverso 6 indicatori: intervento chirurgico entro 48 ore dall’accesso nella struttura di ricovero per frattura del collo del femore; volume di ricoveri per frattura del collo del femore; riammissioni a 30 giorni dopo intervento di protesi di anca: volume di ricoveri per protesi d’anca; riammissioni a 30 giorni dopo intervento di protesi di ginocchio; volume di ricoveri per protesi di ginocchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

