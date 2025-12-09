Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco anche quest’anno tra i migliori ospedali in Italia per l’area osteomuscolare

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco si distinguono nuovamente come eccellenze italiane nel settore osteomuscolare, confermandosi tra i migliori ospedali nazionali. La loro reputazione si basa su competenze specialistiche e risultati di alto livello, rafforzando la fiducia dei pazienti e il ruolo di riferimento nel panorama sanitario italiano.

Il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro si confermano un’eccellenza a livello italiano nell’area osteomuscolare. È quanto emerge dai dati dell’edizione 2025 del Programma nazionale esiti (Pne) – curato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari e presentato al ministero della Salute, riferiti all’attività ospedaliera erogata nell’anno 2024 da 1.117 ospedali pubblici e privati. I due Ospedali bergamaschi del Gruppo San Donato, infatti, si sono posizionati – anche quest’anno – tra gli ospedali italiani con “livello molto alto” in questo ambito. L’area muscolo-scheletrica è stata valutata sinteticamente attraverso 6 indicatori: intervento chirurgico entro 48 ore dall’accesso nella struttura di ricovero per frattura del collo del femore; volume di ricoveri per frattura del collo del femore; riammissioni a 30 giorni dopo intervento di protesi di anca: volume di ricoveri per protesi d’anca; riammissioni a 30 giorni dopo intervento di protesi di ginocchio; volume di ricoveri per protesi di ginocchio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Open weekend sulla menopausa: il Policlinico San Pietro aderisce con consulenze gratuite

Prevenzione del tumore alla prostata: a novembre il Policlinico San Pietro, il Policlinico San Marco e il Centro Diagnostico Treviglio aderiscono a Movember

Il Policlinico San Pietro e il Policlinico San Marco premiati da Fondazione Onda ETS con 2 Bollini Rosa ciascuno per l’attenzione alla salute di donna e di genere

La chirurgia del Policlinico Duilio Casula in diretta mondiale alla 36ª edizione del Congresso di Chirurgia dell'apparato digerente di Roma Il professor Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia Generale dell’Aou di Cagliari e della scuola di specializzazione i - facebook.com Vai su Facebook

Al Policlinico San Pietro due incontri sul pittore Antonio Cifrondi - Si terranno martedì 27 giugno e martedì 4 luglio, senza necessità di prenotazione, al Centro Congressi del Policlinico. Secondo ecodibergamo.it