Infortunio Rovella buone notizie per la Lazio e Sarri | il giocatore rientrerà presto a disposizione La possibile data
Infortunio Rovella, i biancocelesti possono sorridere. Il centrocampista dovrebbe essere a disposizione di Sarri per il prossimo 7 gennaio L’infortunio di Rovella sta finalmente entrando nella sua fase conclusiva, portando un sospiro di sollievo in casa Lazio. Dopo mesi complessi e una lunga attesa, Nicolò Rovella comincia a vedere la luce in fondo al tunnel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Castellanos, buone notizie per la Lazio: ecco quando l’attaccante argentino rientrerà a disposizione di Sarri
Leggi anche: Cancellieri Lazio, si allungano i tempi di recupero: quando il giocatore rientrerà a disposizione dall’infortunio
Infortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c'è una data. L'indiscrezione.
Infortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c’è una data. L’indiscrezione - Infortunio Rovella, per il centrocampista possibile un ritorno in panchina il 7 gennaio contro la Fiorentina. lazionews24.com
Lazio, parla Rovella Le dichiarazioni sull’infortunio e sulla Nazionale - facebook.com facebook
#Lazio, parla #Rovella Le dichiarazioni sull’infortunio e sulla #Nazionale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.