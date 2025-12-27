Infortunio Rovella buone notizie per la Lazio e Sarri | il giocatore rientrerà presto a disposizione La possibile data

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Rovella, i biancocelesti possono sorridere. Il centrocampista dovrebbe essere a disposizione di Sarri per il prossimo 7 gennaio L’infortunio di Rovella sta finalmente entrando nella sua fase conclusiva, portando un sospiro di sollievo in casa Lazio. Dopo mesi complessi e una lunga attesa, Nicolò Rovella comincia a vedere la luce in fondo al tunnel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio rovella buone notizie per la lazio e sarri il giocatore rientrer224 presto a disposizione la possibile data

© Calcionews24.com - Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio e Sarri: il giocatore rientrerà presto a disposizione. La possibile data

Leggi anche: Infortunio Castellanos, buone notizie per la Lazio: ecco quando l’attaccante argentino rientrerà a disposizione di Sarri

Leggi anche: Cancellieri Lazio, si allungano i tempi di recupero: quando il giocatore rientrerà a disposizione dall’infortunio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Infortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c'è una data. L'indiscrezione.

infortunio rovella buone notizieInfortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c’è una data. L’indiscrezione - Infortunio Rovella, per il centrocampista possibile un ritorno in panchina il 7 gennaio contro la Fiorentina. lazionews24.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.