Maurizio Casagrande torna a Lacedonia con il suo nuovo spettacolo,

Un viaggio di emozioni e riflessioni, un incontro che può cambiare la vita: "IIl viaggio del papà", il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande, andrà in scena il 7 febbraio al Teatro Comunale di Lacedonia.La storia racconta di un padre e di un figlio che, pur vivendo nella stessa casa, non si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Maurizio Casagrande

Per la stagione 20252026, il Roma Teatro di Cerignola ospiterà domenica 28 dicembre alle 19.

Questa domenica pomeriggio il teatro Comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Maurizio Casagrande

Argomenti discussi: IL VIAGGIO DEL PAPÀ. Guida strategica per essere padri presenti e uomini realizzati con il metodo Me First; Il viaggio del papà: Maurizio Casagrande in scena al Teatro Comunale di Lacedonia; FESTA DEL PAPÀ, ESPERIENZE SU MISURA; Annalisa Camilli e L’ultimo bisonte, il viaggio di speranza alle porte dell’Europa.

FESTA DEL PAPÀ, ESPERIENZE SU MISURARooms - Ogni papà merita di essere festeggiato in grande stile. Ma non allo stesso modo: anche in occasione della loro festa, che si celebra il 19 marzo, il giorno - Redazione James ... jamesmagazine.it

Achille Polonara, morto il padre Domenico: Buon viaggio leoneEra conosciuto da tutti come ‘Novi’, soprannome che l’ex ala della Virtus ha tatuato anche sulla pelle. Il dolore della Dinamo Sassari, dove è attualmente tesserato, e della Stamura di Ancona nelle cu ... msn.com

Maurizio Casagrande. . Uno spettacolo fatto di: risate vere storie di vita quotidiana ironia, emozione e tanta umanità Una serata da vivere dal vivo, senza filtri, senza schermi. Solo teatro. Solo risate. Solo Maurizio. Scopri la data a Savino e prenota or facebook