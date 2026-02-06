Teatro Comunale di Lacedonia | Maurizio Casagrande racconta il viaggio del papà in scena

Maurizio Casagrande porta in scena a Lacedonia “Il viaggio del papà”. L’attore campano salirà sul palco del Teatro Comunale il 7 febbraio 2026 per raccontare con ironia e emozione il viaggio di un padre, coinvolgendo il pubblico in un racconto che mescola riflessione e momenti divertenti. La pièce promette di essere un’occasione di ascolto e di emozioni, in un teatro che si prepara ad accogliere un pubblico curioso di scoprire questa storia.

**Maurizio Casagrande in scena al Teatro Comunale di Lacedonia con "Il viaggio del papà"** Un incontro di emozioni, riflessioni e un tocco di ironia: così si presenta "Il viaggio del papà", il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande, che andrà in scena il 7 febbraio 2026 presso il Teatro Comunale di Lacedonia. Il testo, ispirato a una storia d'amore tra padre e figlio, racconta come due persone che vivono nella stessa casa ma non si conoscono davvero possano, nel corso di un percorso, scoprire l'altro. L'esperienza, iniziata per superare l'incomprensione, si trasforma in un cammino di cambiamento interiore.

