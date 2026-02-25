Tassa di soggiorno e aumenti Coldiretti attacca il Comune

Coldiretti e Terranostra Umbria criticano il Comune di Spoleto per aver deciso di aumentare l’imposta di soggiorno senza consultare le imprese agricole e gli agriturismi. La scelta ha sollevato proteste, poiché le organizzazioni avevano già espresso preoccupazione per gli effetti di questa misura. Le presidenti Anna Chiacchierini ed Elena Tortoioli hanno scritto una lettera per chiedere un confronto diretto, evidenziando come questa decisione penalizzi il settore agricolo locale. La questione resta aperta.

© Lanazione.it - Tassa di soggiorno e aumenti. Coldiretti attacca il Comune

Coldiretti Coldiretti Perugia e Terranostra Umbria, con una lettera inviata al Comune di Spoleto a firma delle rispettive presidenti, Anna Chiacchierini ed Elena Tortoioli, esprimono forte contrarietà e profondo rammarico per la decisione dell’Ente di aumentare in modo significativo l’imposta di soggiorno a carico degli agriturismi, senza alcun preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative del settore e con le imprese agricole coinvolte. "Una scelta grave nel merito e nel metodo, che colpisce in maniera selettiva proprio quelle realtà che rappresentano l’identità rurale del territorio e che, per loro natura, operano per lo più ai margini del tessuto urbano, spesso senza beneficiare dei servizi comunali finanziati attraverso la stessa imposta – dichiara Anna Chiacchierini, presidente Coldiretti Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it Tassa di soggiorno aumentata, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"Coldiretti ha criticato il nuovo aumento della tassa di soggiorno deciso dal Comune di Spoleto, che ha provocato proteste tra gli operatori turistici. Aumentata la Tassa di soggiorno, Coldiretti contro Comune di Spoleto: "Ecco gli effetti sul settore turismo"Il Comune di Spoleto ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno, provocando la reazione di Coldiretti e delle associazioni agricole. Temi più discussi: A Lecce aumenta la tassa di soggiorno e si allunga l’alta stagione: Così più servizi per i turisti; Bari, Le entrate della tassa di soggiorno non devono essere utilizzate per le spese di welfare e cultura; Bologna, un terzo della tassa di soggiorno alla pulizia della città: Il centro storico è in sofferenza; Castelsardo, aumenta la tassa di soggiorno: Per un turismo competitivo e sostenibile. Spoleto, ritocchi alla tassa di soggiorno: nuove tariffe e proventi per 490 mila euroApprovate le nuove aliquote: i 2 stelle costano 30 centesimi in più, per gli agriturismi aumenti fino a 1 euro. Tutte le tariffe ... corrieredellumbria.it Bologna, un terzo della tassa di soggiorno alla pulizia della città: «Il centro storico è in sofferenza»Quest’anno una quota importante degli introiti dall'imposta verrà spesa per il miglioramento della pulizia e del decoro del centro. Il consigliere con delega al Turismo, Mattia Santori: «Stiamo parlan ... corrieredibologna.corriere.it Nuvola Tv. . BARANO, SI CAMBIA: AUMENTI SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO Barano cambia ed adegua con un aumento le tariffe della tassa di soggiorno per l'anno 2026 - facebook.com facebook Bologna, un terzo della tassa di soggiorno alla pulizia della città: «Il centro storico è in sofferenza» x.com