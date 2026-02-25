Taranto | malore morto il commissario arcivescovile per le confraternite In serata il decesso di Antonio Gigante

Il commissario arcivescovile per le confraternite, Antonio Gigante, è morto a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa, avvenuta in serata, ha sorpreso molti membri delle confraternite che si preparano ai riti della Settimana Santa. Gigante aveva 58 anni e aveva dedicato gran parte della sua vita all’organizzazione delle processioni religiose. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Questo periodo dell’anno, con la quaresima e i riti della Settimana Santa, è di particolare impegno a Taranto. Figurarsi per il commissario arcivescovile per le confraternite. Ieri sera, dopo un periodo di ricovero nell’ospedale “Moscati”, è stato colto da un ictus. È morto. Aveva 78 anni. Scritto dalle confraternite di Taranto: Nella serata di martedì 24 febbraio, a causa di un malore dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Moscati di Taranto, è venuto a mancare all’età di 78 anni il Commissario arcivescovile delle confraternite di città vecchia, Antonio Gigante. Dal 1965 Confratello del Carmine, dal 1978 al 1999 ha rivestito la carica di cerimoniere del sodalizio e dal 2000 al 2008 ne è stato segretario. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

