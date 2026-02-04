Taranto | trovato morto vicino ad un albergo abbandonato Decesso risalente a giorni fa

Questa mattina, a Taranto, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo vicino a un albergo abbandonato lungo viale Virgilio. La scoperta è avvenuta qualche giorno fa, ma solo ora si conoscono i dettagli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per capire cosa sia successo. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Taranto, a ridosso di viale Virgilio, una strada principale della città ionica. Il corpo esanime dell'uomo di origine nordafricana era in una viuzza a ridosso dell'hotel Palace, complesso abbandonato da diversi anni. Intervenuti i carabinieri. Cause naturali da considerare certe e lo stato di decomposizione da supporre il decesso risalire a vari giorni fa.

