Malore improvviso morto il medico di base Antonio Tremamunno

Il dottor Antonio Tremamunno è morto improvvisamente ieri mattina a 67 anni, dopo aver avuto un malore mentre si trovava nel suo studio a Sant’Alberto. La sua morte è stata causata da una crisi cardiaca, che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, molti dei quali si affidavano alle sue cure quotidianamente.

La comunità di Sant'Alberto piange la scomparsa del dottor Antonio Tremamunno, storico medico di base morto ieri mattina a 67 anni. Colto da un malore improvviso, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Per quasi un trentennio ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, seguendo il maggior numero di pazienti e concentrando gran parte della sua attività nella frazione. Da 25 anni collaborava anche con la casa protetta Don Zalambani, distinguendosi per una presenza costante non solo in ambulatorio ma in tutte le iniziative locali. "Per oltre venticinque anni ha servito la nostra comunità con dedizione, amore, disponibilità e straordinaria umanità", ha ricordato Maurizio Melandri, presidente del consiglio territoriale.