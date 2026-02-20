Sorpresa a rubare dal proprietario di casa | arrestata in flagranza va ai domiciliari

Il 13 febbraio, i Carabinieri di Zanica hanno arrestato una donna sorpresa a rubare nell’appartamento di un uomo di 54 anni a Stezzano. La donna è entrata nel suo appartamento e stava cercando di sottrarre oggetti quando il proprietario ha chiamato le forze dell’ordine. I militari sono intervenuti rapidamente e l’hanno trovata con le mani nella marmellata. Ora si trova ai domiciliari in attesa di processo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla rapida risposta delle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Zanica sono intervenuti a Stezzano nell'abitazione di un uomo di 54 anni, nato in Algeria e residente in paese, a seguito della sua segnalazione al 112 con la quale richiedeva l'intervento dei militari per un'intrusione all'interno del suo appartamento. Giunti sul posto, i militari hanno fermato una donna di 58 anni, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) e residente a Vaprio d'Adda (MI), già nota alle forze dell'ordine, che si era introdotta in casa dopo aver forzato la porta d'ingresso con un cacciavite, riuscendo ad asportare alcuni monili di bigiotteria di proprietà dell'algerino.