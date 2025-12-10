Bari accusa | spari al 46enne che non voleva riconoscere il figlio in arrivo arrestata 26enne È ai domiciliari

A Bari, una donna di 26 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari in relazione a un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 46 anni. La vicenda è collegata a una relazione breve e alla gravidanza, con i due protagonisti che si sono incontrati in casa della donna l’8 marzo.

L’8 marzo i due, la cui relazione era durata circa un mese e che aveva portato alla gravidanza, si incontrarono a casa di lei. Lo aveva convinto ad andare a riprendersi alcune cose. Poi in casa, stando all’accusa, lo ha prima aggredito verbalmente perché lui non avrebbe riconosciuto il figlio in arrivo, poi ha sparato alcuni colpi di pistola. Uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. L’intenzione della donna però non era di uccidere, stando a quanto riportato dal giudice per le indagini preliminari e la contestazione, da tentato omicidio, è diventata di lesioni personali. Tanto, comunque, è bastato a disporre gli arresti domiciliari per la 26enne barese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it