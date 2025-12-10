Bari accusa | spari al 46enne che non voleva riconoscere il figlio in arrivo arrestata 26enne È ai domiciliari
A Bari, una donna di 26 anni è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari in relazione a un episodio di sparatoria che ha coinvolto un uomo di 46 anni. La vicenda è collegata a una relazione breve e alla gravidanza, con i due protagonisti che si sono incontrati in casa della donna l’8 marzo.
L’8 marzo i due, la cui relazione era durata circa un mese e che aveva portato alla gravidanza, si incontrarono a casa di lei. Lo aveva convinto ad andare a riprendersi alcune cose. Poi in casa, stando all’accusa, lo ha prima aggredito verbalmente perché lui non avrebbe riconosciuto il figlio in arrivo, poi ha sparato alcuni colpi di pistola. Uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. L’intenzione della donna però non era di uccidere, stando a quanto riportato dal giudice per le indagini preliminari e la contestazione, da tentato omicidio, è diventata di lesioni personali. Tanto, comunque, è bastato a disporre gli arresti domiciliari per la 26enne barese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Bari, spari contro chi non pagava il pizzo per i botti di Natale: 15 anni al figlio del boss Caldarola - Il gup di Bari Antonella Cafagna ha condannato a pene dai due anni e quattro mesi a quindici anni di reclusione tre imputati, ritenuti affiliati al clan Strisciuglio, finiti a processo (in abbreviato) ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Rinviati a giudizio dieci infermieri del Policlinico di Bari. L'accusa è di aver sottratto siringhe e farmaci ospedalieri per effettuare visite domiciliari private. Ecco i dettagli dell'inchiesta. ?Si chiude la fase preliminare e si apre quella dibattimentale per lo scandalo - facebook.com Vai su Facebook
Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale: disposto stop a veicoli da periferia al centro anteprima24.it
Sophie Kinsella, chi sono i suoi cinque figli dilei.it
Diletta Leotta: “Aspetto un bimbo. Non potevo desiderare un regalo più bello per Natale” ilgiorno.it
I droni che non usiamo (e invece dovremmo) panorama.it
Sanremo Giovani: emozioni, storie e ambizioni dei sei finalisti. Ecco chi sono iltempo.it
Zirkzee Juve, svolta nel futuro dell’attaccante: contatti tra l’olandese e quel club di Serie A, il ritorno ... juventusnews24.com